Парламентарии Северо-Запада, Дальнего Востока и Забайкалья поддержали инициативу Госсовета Коми

Парламентарии Северо-Запада, Дальнего Востока и Забайкалья поддержали инициативу Государственного Совета Республики Коми.

Совместное заседание Межпарламентского объединения "Парламентская Ассоциация Северо-Запада России" и Парламентской Ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" состоялось 5 июля в Благовещенске. В мероприятии приняла участие Председатель Государственного Совета Надежда Дорофеева.

В ходе пленарного заседания председатель Госсовета Коми представила проект обращения к председателю Государственной Думы России Вячеславу Володину и председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву. Цель подготовленной инициативы – привести к единообразию на законодательном уровне термины, связанные с дорожной деятельностью.

По словам Надежды Дорофеевой, в настоящее время понятия "автомобильные дороги" и "дороги" в различных законах имеют разное содержание, а понятие "улично-дорожная сеть" не закреплено ни в одном из федеральных законов.

"В результате возникает путаница, которая влияет на работу органов местного самоуправления по содержанию и обслуживанию дорог, улиц и проездов. Суды и представители ГИБДД по-разному трактуют эти определения при рассмотрении дел об административных нарушениях за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения. В итоге ответственность несут администрации муниципальных образований", – рассказала Надежда Дорофеева.

В то же время муниципалитеты не могут выделять средства на ремонт и содержание "автомобильных дорог", так как это будет являться для них нецелевым использованием средств. Эта проблема остро стоит в муниципальных образованиях республики. В Государственный Совет поступили обращения от Сыктывдинского, Прилузского и Корткеросского и других районов.

Для исключения этой правовой коллизии Государственный Совет Республики Коми предложил законодательно определить понятие "улично-дорожная сеть", а также исключить разночтение понятий "автомобильные дороги" и "дороги".

Также в обращении предлагается закрепить за конкретными органами местного самоуправления полномочие по содержанию улиц и объектов улично-дорожной сети, а также предоставить им возможность осуществлять полномочия по содержанию объектов улично-дорожной сети за счет средств муниципального дорожного фонда.

По итогам обсуждения участники межпарламентского объединения отметили важность предложенной инициативы и единогласно ее поддержали, сообщает парламентская пресс-служба.

Напомним, что проект этого обращения был также поддержан на Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, которая состоялась 14 июня в Архангельске.