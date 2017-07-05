Под Усинском успешно испытали новую "трубу-термос"

5 июля 2017 года, 14:48 | Усинск

На Усинском месторождении завершились испытания новых труб, которые позволяют эффективнее проводить тепловую обработку нефтяных пластов. Изделия от производителя из Краснодарского края зарекомендовали себя с лучшей стороны, сообщает пресс-служба "Лукойл-Коми".

Основной сложностью при добыче "тяжелой" нефти пермокарбоновой залежи является ее высокая вязкость. Потому в пласты закачивается водяной пар, который прогревает необходимый участок и делает "черное золото" более текучим. Таким образом обеспечивается рациональная и эффективная эксплуатация залежи, дебит скважины после тепловой обработки может увеличиваться в несколько раз.

Глубина, на которую закачивается пар, измеряется тысячами метров. За то время, что теплоноситель проходит это расстояние, температура его падает. Чтобы снизить теплопотери, а значит, доставить в пласт максимально горячий пар, и используются специальные термоизолированные трубы. По сути, это труба в трубе с вакуумом между ними. Принцип тот же, что и у термоса. Изделие выдерживает температуру свыше 350 градусов по Цельсию. Подобные трубы применяются на месторождении не первый год, но нефтяники продолжают подбирать оптимальные варианты. В частности, новая труба кубанского производства обладает улучшенными характеристиками.

В ходе испытаний в одну из скважин на пермокарбоновой залежи почти два месяца закачивали пар, постепенно наращивая давление и температуру. Колонна термоизолированных труб от краснодарского производителя проявила себя отлично: по всем заявленным требованиям показатели были положительными. В том числе объем добычи на скважине вырос в три раза. После цикла парообработки все трубы и соединения извлекли из скважины и обследовали в лабораторных условиях. И тут обошлось без нареканий. Трубы, успешно прошедшие ревизию, отправились на Усинский нефтепромысел и вновь введены в эксплуатацию.

В течение года на Усинском месторождении подобными трубами будут оснащены более 30 скважин.

Комиинформ
  Ключевые слова: Лукойл, испытания, труба
  Рубрика: Экономика
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