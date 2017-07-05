Прокуратура Сысольского района встала на защиту бабушки с семью внуками

Прокуратура Сысольского района провела проверку по обращению опекуна семерых детей по вопросу невыплаты ей средств на их содержание.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в январе 2016 года местная семейная пара лишена родительских прав в отношении семерых детей. С нерадивых родителей взысканы алименты, дети переданы органам соцзащиты, а в дальнейшем определены под опеку их бабушке, которая приехала за ними из другого региона. Учитывая, что она заявила о намерении увезти внуков к себе, районный орган опеки не стал принимать решение о назначении опекуну выплат на содержание детей, а разъяснил порядок обращения по этому вопросу в орган соцзащиты по месту жительства. Доводы пенсионерки о том, что переезд займет какое-то время и потребует финансовых затрат во внимание принят не был. В дальнейшем опекун еще раз обратилась в органы опеки Сысольского района с просьбой произвести опекунские выплаты на детей и, получив отказ, обжаловала его в прокуратуру.

Прокуратура Сысольского района направила в суд иск о возложении на Межрайонный сектор опеки и попечительства отдела организации и координации деятельности по опеке и попечительству Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми обязанности произвести опекуну выплату пособий на семерых детей за период с 26 января по 4 февраля 2016 года. Суд заявленные требования удовлетворил в полном объеме.

После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.