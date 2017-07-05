Участники "Инноватики" узнали, как защитить себя от компьютерных вирусов

Безопасность в интернете и поведение в социальных сетях сегодня обсудили участники республиканского молодежного образовательного форума "Инноватика: Крохаль 2017". Экспертами лекции, которая прошла на площадке "Молодежные медиа", выступили специалисты "Центра информационных технологий" (ЦИТ).

Крупнейшую IT-компанию республики представили заместитель директора Евгений Рассыхаев и заместитель директора по безопасности Кристина Осипова. Слушателями лекции стали не только молодые медийщики из профильной секции, но и другие участники форума, заинтересовавшиеся заявленной темой.

Как отметили эксперты, информационная безопасность заключается не только в установке специального программного обеспечения - антивирусов, а начинается в первую очередь с носителя информации - человека. Именно от самого пользователя исходит основная угроза потери важных данных.

По словам Кристины Осиповой, сейчас информационной безопасностью пренебрегают около 80% сотрудников госучреждений. К негативным последствиям может привести, например, оставленный в компьютере без присмотра токен - персональный идентификатор или присланный по почте неизвестный файл.

Эксперты напомнили слушателям о правилах информационной безопасности, в частности, про грамотную работу на чужих компьютерах и разграничение логинов и паролей для разных ресурсов. По их словам, в государственных учреждениях пароли зачастую хранят на рабочем месте прямо под клавиатурой. В то же время эксперты также не рекомендовали доверять приложениям для мобильных устройств, запоминающим пароли. Как подчеркнули спикеры, единственный верный метод - хранить пароли в голове, однако фактически "взломать можно кого угодно и где угодно". Вопрос только в том, "сколько это займет времени".

Евгений Рассыхаев прокомментировал недавнее резонансное появление новых вирусов-шифровальщиков, заразивших тысячи компьютеров по всему миру и требовавших выкуп за расшифровку файлов. Он отметил, что пока вирус приносит весьма скромные доходы его создателям, что указывает на то, что истинные цели злоумышленников заключаются далеко не в этом.

"Это игра. Если ваша машина пока не упала, это не значит, что она не заражена. Вирус может храниться в компьютере и ждать следующего сигнала разработчиков", - предостерег эксперт.

Как отметила Кристина Осипова, информационная безопасность складывается из трех составляющих - конфиденциальность, целостность и доступность. Помимо вышеперечисленного, эти пункты включают в себя также резервное копирование данных и уничтожение любых важных документов, отправленных в мусор.

Отдельную часть лекции эксперты посвятили защите персональных данных от мошенников, а также проконсультировали слушателей о том, как себя вести при встрече с ними в интернете или в телефонном разговоре.

Завершилась встреча дискуссией о безопасном поведении в социальных сетях. Как отметили спикеры, сейчас существуют аналитики и психологи, которые по следам, оставленным пользователем в интернете, так называемым "теням", могут с вероятностью 90% составить личностный портрет человек, установить автора какого-либо анонимного комментария.

Эксперты перефразировали знаменитое "правило Миранды": все, что вы оставите в интернете, может быть использовано против вас.

Напомним, в этом году седьмой республиканский молодежный образовательный форум "Инноватика: Крохаль 2017" проходит с 3 по 8 июля. Участники на восьми образовательных площадках работают с экспертами и спикерами по направлениям "Ты – предприниматель", "Кадры государственной молодежной политики", "Молодежные медиа", "Волонтерство", "Молодежное самоуправление", "Технопарк", "Патриотизм" и "Творчество". Организаторами форума "Инноватика: Крохаль 2017" выступают Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, ФГБОУ ВО "Ухтинский государственный технический университет", ФГБОУ ВО "Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина", ГАУ Республики Коми "Республиканский центр поддержки молодежных инициатив".