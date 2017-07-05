Сыктывкарские таксисты ездят с лицензиями, но на "хромых" "железных конях"

Сыктывкарские таксисты ездят, в основном, с лицензиями на этот вид деятельности, однако зачастую на несоответствующем требованиям транспорте. Таковы итоги сегодняшнего рейда госавтоинспекции столицы Коми, который прошел в центре города.

Как пояснили в ГИБДД, в этом месяце у многих водителей, занимающихся пассажирскими перевозками, истекает срок лицензий. В связи с этим дорожные полицейские вышли на проверки к сыктывкарскому автовокзалу, а также на улицу Коммунистическую близ гостиницы "Сыктывкар".

У автомобилистов, остановленных у автовокзала, нарушений выявлено не было. Они ехали со всем набором документов, требуемых по закону. Помимо документов, госавтоинспекторы отделения технадзора ГИБДД проверяли и техническое состояние транспортных средств.

Несколько иная ситуация оказалась среди водителей такси, "попавшихся" в руки дорожной полиции на главной улице столицы Коми. У водителя первой из остановленных машин служб такси, например, на автомобиле отсутствовали светографические схемы.

У второго на авто было установлено газомоторное оборудование, однако выяснилось, что это было согласовано с ГИБДД, что разрешено законом.

На нескольких автомобилях на одной оси были установлены разные колеса, что категорически неприемлемо при осуществлении перевозок. Водителю выписан штраф на 500 рублей и запрещение использовать транспорт до устранения нарушения.

Ответственность за езду без лицензии предполагает пятитысячный штраф, если оказывается, что водитель не взял соответствующие документы с собой в рейс.

Если он вообще не имеет лицензии либо она просрочена, такими случаями занимается отдел по исполнению административного законодательства МВД, пояснили в госавтоинспекции.