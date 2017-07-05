Более 13 тыс. жителей Коми занесены в списки "невыездных" из-за долгов

Судебные приставы УФССП России по Республике Коми в разгар отпускного периода информируют граждан о возможности узнать о наличии долгов, чтобы запрет на выезд за пределы Российской Федерации не испортил отдых туристам.

Так, представители сыктывкарских турагентств выразили готовность оказывать судебным приставам содействие в информировании жителей Республики Коми о способах получения сведений о наличии задолженностей и последствиях их неуплаты в добровольный срок.

Судебные приставы для будущих туристов распространили в офисах фирм листовки с информацией о том, где можно узнать о наличии или отсутствии долгов, а также проконсультировали турагентов о процедуре вынесения постановления о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации. В настоящее время эта мера широко используется судебными приставами-исполнителями, и, как показывает практика, весьма эффективна.

По информации пресс-службы УФССП по Коми, за 6 месяцев 2017 года судебными приставами-исполнителями республики вынесено 13 171 постановление о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации на сумму почти три миллиарда рублей, из них по алиментным обязательствам – 6 922 постановления на сумму более одного миллиарда рублей.

Управление Федеральной Службы судебных приставов по Республике Коми напоминает, что при оплате задолженности по исполнительному производству напрямую взыскателю, необходимо информировать судебного пристава-исполнителя в целях своевременного принятия решения об окончании исполнительного производства и отмене установленных для должника ограничений.

Узнать о наличии задолженности можно на официальном сайте Управления http://r11.fssprus.ru в разделе "Банк данных исполнительных производств", а также через бесплатное мобильное приложение "ФССП России".