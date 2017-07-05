Платить за газ легко и просто через личный кабинет абонента

ООО "Газпром межрегионгаз Ухта" проводит работу по улучшения качества взаимодействия с абонентами. В качестве простого, удобного и надёжного способа внесения показаний приборов учёта газа, оплаты и контроля прохождения платежей на сайте компании http://www.komiregiongaz.ru/lkab работает "Личный кабинет абонента".

На сегодня общее количество абонентов, зарегистрировавшихся в личном кабинете, превысило 6,5 тысяч человек.

С помощью "Личного кабинета" каждый потребитель газа из числа физических лиц сможет, не выходя из дома, получить информацию по взаиморасчетам, распечатать и оплатить квитанцию, получить данные о наличии задолженности и последних зафиксированных показаниях, а также предоставить показания согласно данным индивидуального прибора учета газа.

Данный интернет-сервис отвечает главному требованию времени – максимальной простоте в использовании и экономии времени потребителя. Важно помнить, что закон обязывает абонента производить оплату газа, ежемесячно и устанавливает окончательный срок оплаты — до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Например, за июнь необходимо заплатить до 10 июля.

***Отключение неплательщиков от газоснабжения компания "Газпром межрегионгаз Ухта" проводит в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 года № 549 "О порядке поставки газа для обслуживания коммунально-бытовых нужд", привлекая специализированные организации.

В список на отключение от газоснабжения может попасть абонент, который в течение 2 месяцев подряд не оплачивал поставку газа или оплачивал ее не в полном объеме. Для восстановления подачи газа должнику необходимо будет не только оплатить всю сумму задолженности, но и услуги специализированной организации по отключению и подключению к газовой сети.

На правах рекламы