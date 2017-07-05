Константин Сапрыкин лишился приставки и.о
Константин Сапрыкин назначен на должность представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации.
Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 5 июля, глава Республики Коми Сергей Гапликов.
Напомним, кандидатуру Сапрыкина Госсовет Коми утвердил 20 апреля.
Исполняющим обязанности представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе был назначен 29 мая.
Комиинформ
Рубрика: Политика
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