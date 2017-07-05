Константин Сапрыкин лишился приставки и.о

5 июля 2017 года, 11:45 |
Фото Антона Пархачева

Константин Сапрыкин назначен на должность представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации.

Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 5 июля, глава Республики Коми Сергей Гапликов.

Напомним, кандидатуру Сапрыкина Госсовет Коми утвердил 20 апреля.

Исполняющим обязанности представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе был назначен 29 мая.

Комиинформ
  Рубрика: Политика
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