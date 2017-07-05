Вертолетная площадка возле Ухтинской больницы полностью соответствует нормам безопасности

5 июля 2017 года, 15:01 | Ухта
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Строительство вертолетной площадки для нужд санавиации возле Ухтинской городской больницы полностью оправдано и соответствует всем нормам безопасности.

Такое мнение "Комиинформу" высказал руководитель летной службы "Комиавиатранс", заслуженный летчик России Анатолий Самойлов, комментируя обращение жителей поселка Шудаяг против строительства вертолетной площадки для нужд санавиации возле Ухтинской городской больницы №1. В нем, в частности, говорится, что расположение вблизи жилых домов и социальных объектов в сочетании с неблагоприятными метеоусловиями будет значительно затруднять посадку и взлет вертолета Ми-8МТ, препятствовать эффективной работе санавиации и увеличивать риск техногенных катастроф.

Заслуженный летчик России считает эти предположения надуманными. Есть требования по строительству вертолетных площадок. И создание площадки в Шудаяге идет полностью в соответствии с ними.

"То, что они там выдумывают: техногенные катастрофы и прочее… Глупости какие-то. Там будут закрытые секторы для полета, и со стороны строений вертолеты заходить не будут. Будет определена безопасная траектория, курсы взлета и посадки будут над лесом", - сказал Анатолий Самойлов.

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Он добавил, что площадка будет оснащена необходимым оборудованием для работы в ночное время, подсветкой, отвечающей последним требованиям ИКАО - Международной организации гражданской авиации, специализированному учреждению ООН, устанавливающему международные нормы гражданской авиации и координирующей ее развитие с целью повышения безопасности и эффективности.

Реконструировать старую неэксплуатируемую вертолетную площадку за рекой, как того требуют некоторые жители Шудаяга, нелогично. Обслуживать площадку, располагающуюся на отдалении и на отрытом пространстве, будет крайне проблематично, особенно в зимнее время, отметил собеседник агентства.

Кроме того, возникает вопрос, кто будет там постоянно дежурить и охранять оборудование. Нет и уверенности, что местные подростки не решат устроить там, к примеру, "стрельбы" камнями и не повредят прожекторы, которые необходимы для ориентирования пилотам при посадке.

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Илья Баканов
  Ключевые слова: санавиация, здравоохранение
  Рубрика: Общество
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