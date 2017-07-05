Турагент из Сыктывкара подозревается в мошенничестве на сумму свыше 200 тысяч рублей

5 июля 2017 года, 11:40 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В дежурную часть УМВД России по городу Сыктывкару обратилась местная жительница 1972 года рождения, которая рассказала, что она и четверо ее знакомых оказались обмануты представителем туристического агентства. Общая сумма ущерба превысила 200 тысяч рублей.

Выяснилось, что пятеро жителей столицы Коми договорились о приобретении путевок в Тунис для совместного отдыха. Покупку и оплату поездки друзья планировали заранее и условились в туристическом агентстве о рассрочке, внося деньги небольшими траншами. Всего с февраля по конец июня 2017 года потерпевшие перечислили представителю турфирмы 213 тысяч рублей.

В последние числа июня сыктывкарцы рано утром прибыли в аэропорт для отправления в отпуск. Однако при прохождении регистрации друзья выяснили, что их билеты и путевки два месяца назад аннулированы.

Установлено, что представитель туристической фирмы - жительница Сыктывкара 1984 года рождения завладела денежными средствами клиентов и потратила их на личные нужды. О том, что билеты и путевки в Тунис не оплачены, потерпевшие не знали до момента отъезда.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". Часть денег подозреваемая вернула, остальное обязуется выплатить в полном объеме, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Комиинформ
  Рубрика: Происшествия
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