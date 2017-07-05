30-летний ухтинец получил 17 лет за целый букет преступлений

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 30-летнему жителю г.Ухты. Он признан виновным в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ), убийстве девушки (ч.1 ст.105 УК РФ), а также краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину (п."в" ч.2 ст.158 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в октябре 2015 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил кражу из магазина, после чего с поличным был задержан сотрудниками полиции. В ходе разбирательства он с силой нанес одному из правоохранителей удар рукой в область лица.

В ночь на 01 января 2016 года на тропинке между поселками Дежнево и Ветлосян Ухтинского района между фигурантом и его 22-летней близкой знакомой произошла ссора, в ходе которой злоумышленник несколько раз ударил девушку ногами и руками по голове и телу, отчего она потеряла сознание. Осознавая, что они находятся в безлюдном месте, температура воздуха ниже нуля (-14 градусов), а также, что девушка подает признаки жизни, хотя и находится в бессознательном состоянии, обвиняемый переместил потерпевшую с дороги и закопал в снегу, после чего скрылся с места происшествия. В результате преступных действий девушка скончалась от механической асфиксии от закрытия просвета дыхательных путей снегом и рвотными массами на фоне причиненной ей закрытой черепно-мозговой травмы.

После совершения убийства обвиняемый переоделся и пришел в кафе, где похитил из куртки знакомого мобильный телефон и портмоне, причинив владельцу материальный ущерб на общую сумму более 10 тысяч рублей.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Коми.