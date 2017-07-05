В Усть-Куломском районе перед судом предстанет водитель автомобиля, под колесами которого погибла трехлетняя девочка
Заместитель прокурора Усть-Куломского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя села Керчомья. Органом предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного 9 ч. 3 ст. 264 УК РФ, а именно в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека).
Напомним, около 17 часов 27 октября 2016 года житель Керчомьи на автомобиле ехал по родному селу. В районе детского сада "Солнышко" он объехал стоящую легковую машину, продолжил движение по встречной полосе и на участке дороги рядом с домом 20 по улице Центральной совершил наезд на трехлетнюю девочку, которая от полученных травм скончалась.
В ходе следствия водитель вину в содеянном не признал. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Усть-Куломский районный суд.
За совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, виновному лицу судом может быть назначено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.
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