В Сыктывкаре на два дня ограничат движение на пересечении двух улиц
5 июля 2017 года, 11:55 | Сыктывкар
Администрация Сыктывкара сообщает об ограничении движения на пересечении улиц Громова и Клары Цеткин.
Неудобства связаны с проведением земляных работ компанией "ТетраСтройКоми".
В результате с 6 по 8 июля будет ограничено движение транспорта на всю ширину проезжей части по улице Громова, в районе пересечения с улицей Клары Цеткин.
Комиинформ
Ключевые слова: ограничение движения
Рубрика: Общество
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