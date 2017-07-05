В Сыктывкаре на два дня ограничат движение на пересечении двух улиц

Администрация Сыктывкара сообщает об ограничении движения на пересечении улиц Громова и Клары Цеткин.

Неудобства связаны с проведением земляных работ компанией "ТетраСтройКоми".

В результате с 6 по 8 июля будет ограничено движение транспорта на всю ширину проезжей части по улице Громова, в районе пересечения с улицей Клары Цеткин.