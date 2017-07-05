Спасти ребенка: за первые часы марафона для Павла Жучева пожертвовано 26 тысяч рублей

В Коми продолжается сбор средств на лечение 14-летнего Павла Жучева из Благоево Удорского района Коми.

Как сообщили "Комиинформу" в фонде "Сила Добра", на этот час в помощь подростку благотворительными смс на номер 7715 с текстом "коми" для Павла Жучева собрано 26 тысяч 365 рублей.

Напомним, сегодня стартовал очередной этап проекта "Спасти ребенка".Реализуется он в содружестве с детским благотворительным фондом "Сила добра" при поддержке ведущих республиканских средств массовой информации.

В мае мальчику поставили диагноз - идиопатическая апластическая анемия. Это тяжелое гематологическое заболевание, обусловленное недостаточной функцией костного мозга. Симптоматика и проявления заболевания таковы, что если в свое время не проводить лечение, больной погибнет от того, что костный мозг не вырабатывает достаточное количество элементов. Без лечения больные тяжелыми формами апластической анемии погибают в течение нескольких месяцев. При современном адекватном лечении прогноз хороший.



Существуют два способа лечения - трансплантация костного мозга и химиотерапия. Сейчас мальчик с родителями находится в отделении онкогематологии Республиканской детской клинической больницы.



Если у вас есть желание и возможность помочь Павлу, вы можете воспользоваться реквизитами фонда "Сила добра" и инструкциями онлайн-банков и банкоматов по ссылке. Важно обязательно в назначении платежа указать : благотворительный взнос для Павла Жучева.

Вы можете перевести денежные средства на расчетные счета фонда в Сбербанке или банке ВТБ 24. При этом в назначении платежа обязательно нужно указать его целевое назначение:

- если пожертвование предназначено конкретному ребенку, на которого открыт сбор (см. Наши дети), обязательно следует вписать:

Благотворительный взнос (пожертвование) для Ф.И. ребенка;

- если Вы жертвуете на проект фонда (см. Наши проекты), обязательно следует вписать: Благотворительный взнос (пожертвование) для название проекта

Ниже представлены банковские реквизиты фонда, инструкции по переводу средств посредством банкомата или интернет-банка приведены под текстом.

Название организации (сокращенное): КРНДБФ "Сила Добра"

Полное название: Коми региональный некоммерческий детский благотворительный фонд "Сила Добра"

ИНН 1101502094, КПП 110101001, ОГРН 1101100000550

Реквизиты банковского счета в Коми ОСБ № 8617 г.Сыктывкар:

Р/с 40703810028000008645

К/с 30101810400000000640

БИК 048702640

Реквизиты банковского счета в филиале № 7806 ВТБ 24 (ЗАО) г. Сыктывкар:

Р/с 40703810810040009449

К/с 30101810300000000811

БИК 044030811

ПОЖЕРТВОВАТЬ ЧЕРЕЗ СМС:

Есть возможность отправки SMS с номера любого мобильного оператора на единый номер 7715. Этот способ доступен в периоды проведения фондом адресных акций по сбору средств (см. проект Спасти ребенка).

Текст для отправки SMS в пользу нашего фонда — коми пробел сумма (например, "коми 100").

Подробности работы сервиса можно узнать на специализированном сайте sms7715.ru, который создан Национальным благотворительным фондом.