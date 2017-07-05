В центре Сыктывкара появились баннеры с портретами победителей олимпиады по коми языку

В центре Сыктывкара появился баннер с фотографией призеров и победителей муниципальной олимпиады по коми языку.

Два баннера размещены на улице Коммунистическая: один в районе Дома быта, второй - чуть выше - у Дома книги.

Как рассказал "Комиинформу" председатель сыктывкарского представительства МОД "Коми войтыр" Алексей Рассыхаев, п оявление баннера - результат реализации проекта "Коми кыв ме тӧда" (Коми язык я знаю), инициированного членом Сыктывкарского представительства Раисы Шаховой.

Напомним, Р.Шахова погибла в автокатастрофе в Усть-Куломском районе вместе с 4-летним сыном 25 июля, возвращаясь с вручения стипендии знатокам коми языка.

Подготовленный ею информационно-просветительский проект по популяризации изучения коми языка в столичных школах выиграл грант конкурса социально-значимых проектов администрации Сыктывкара. 19 мая в Доме дружбы народов Республики Коми прошло чествование 28 победителей и призеров олимпиады по коми языку Сыктывкара, где им вручили подарки от МОД "Коми войтыр", а учителям, подготовившим призеров - благодарственные письма.

"Именно тогда были сделаны эти фотографии. Р.Шахова не дождалась этого момента, но его реализация - память о деле, которое продолжит жить и после ее гибели", - прокомментировал А.Рассыхаев.

Кроме того, пять победителей олимпиады (дети из многодетных и малоимущих семей) получили путевки на летний оздоровительный отдых на Черноморское побережье.

***Сыктывкарское представительство МОД "КОМИ ВОЙТЫР" выражает благодарность администрации Сыктывкара, Коми республиканской типографии и Мастерской "Югыд-Арт" (Светалане Турвоой и Сергею Нестерову) за оказанную помощь в реализации проекта.