В Троицко-Печорске более 20 млн. рублей направлено на капремонт учреждений образования

В Троицко-Печорском районе более 20 млн. рублей направлено на капитальный ремонт образовательных учреждений. Об этом "Комиинформу" сообщил руководитель администрации муниципалитета Илья Сидорин.

По его словам, основной часть суммы была направлена на перевод детского сада из старого помещения в здание школы в поселке Нижняя Омра.

"Садик находился в старом, обветшалом здании, - пояснил И. Сидорин. – Мы перевели его в кирпичное здание школы и привели объект в соответствии со всеми требованиями. Провели там необходимый капитальный ремонт, вплоть до перепланировки помещений, заменили окна, сантехнику, отремонтировали входную группу".

Ремонт в здании полностью завершен, 1 сентября дошколята пойдут в новый детский сад.

Еще около трех миллионов рублей направлено на капитальный ремонт в школах. Будут заменены окна в двух школах райцентра, также будет заменена кровля в детском саду в квартале Южный.

По словам собеседника агентства, объединение детских садов и школ проводится в районе согласно разработанному плану по оптимизации образовательных учреждений.

В следующем году в поселке Комсомольск-на-Печоре также будут объединены детский сад и школа. Цена вопроса – около семи миллионов рублей. Проект подготовлен и обсужден с общественностью муниципалитета, а также с директорами школ и дошкольных учреждений.