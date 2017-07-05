Молодежь "Инноватики" узнала, как получить военную специальность

5 июля 2017 года, 10:13 | Ухта
Фото предоставлено УГТУ

Второй день республиканского молодежного образовательного форума "Инноватика: Крохаль 2017" ознаменовался стартом работы всех образовательных площадок. 4 июля на площадке "Патриотизм" состоялась лекция на тему "Роль ДОСААФ России в патриотическом воспитании молодежи и варианты взаимодействия с субъектами патриотического воспитания в Республике Коми".

Спикером выступил Владимир Петухов, заместитель начальника отдела организационно-плановой, военно-патриотической и спортивной работы регионального отделения ДОСААФ России Республики Коми. Он подробно рассказал участникам форума, что сегодня из себя представляет Добровольное общество содействия армии, авиации и флота России. Для полного понимания спикер выделил основные задачи общественно-государственной организации ДОСААФ: это подготовка специалистов массово-технических профессий (водители, крановщики), военно-патриотическое воспитание молодежи, подготовка специалистов для вооруженных сил и развитие физической культуры и спорта.

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В Республике Коми ДОСААФ включает в себя три образовательные организации: Сыктывкарская школа ДОСААФ России, Ухтинская и Интинская автошколы. Они обучают специалистов по военно-учетным специальностям, благодаря которым молодежь в дальнейшем сможет служить в вооруженных силах. Это уникальная возможность освоить бесплатно профессию, например, водителя или радиста. Что для этого необходимо? Просто обратиться в военкомат по месту жительства и изъявить желание получить военную специальность.

Комиинформ
  Ключевые слова: форум, патриотизм, молодежь, крохаль, армия
  Рубрика: Общество
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