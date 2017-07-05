Жители Коми обсуждают проект региональной программы формирования современной и комфортной среды до 2022 года

В Коми началось общественное обсуждение проекта региональной программы формирования современной и комфортной среды на 2018 - 2022 годы

С целью повышения уровня комплексного благоустройства территорий муниципальных образований региона Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства Республики Коми уведомляет о проведении общественного обсуждения проекта региональной программы формирования современной и комфортной среды для проживания населения на территории республики на 2018 - 2022 годы.

Региональная программа направлена на формирование единых подходов и ключевых приоритетов к формированию комфортной среды с учетом приоритетов территориального развития Коми.

В срок с 3 июля по 3 августа 2017 года любой желающий может направить предложения и замечания к проекту региональной программы на адрес электронной почты minstroy.rkomi@yandex.ru по форме.

Ознакомиться с проектом региональной программы можно на официальном сайте Минстроя Республики Коми: http://arch.rkomi.ru/page/8854/.

Контактные данные ответственных лиц:

Нестеров Николай Кириллович – начальник отдела коммунального комплекса Управления жилищно-коммунального хозяйства, тел. (8212) 240562;

Мокрецова Мария Петровна – главный специалист-эксперт отдела коммунального комплекса Управления жилищно-коммунального хозяйства, тел. (8212) 247697.