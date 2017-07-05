За сутки на дорогах Ухты и Корткеросского района пострадали двое мотоциклистов

За сутки на дорогах Коми пострадали двое мотоциклистов. Инциденты зафиксированы в Ухте и Корткеросском районе.

Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции Ухты, 4 июня в 21:13 водитель 1988-го года рождения, управляя мотоциклом "НОNDА", двигался по улице Октябрьской со стороны Оплеснина к Первомайской.

Возле дома №23 по Октябрьской он не справился с управлением, в результате чего двухколесный транспорт опрокинулся на дороге.

Пострадавшего мотоциклиста доставили в больницу с перелом пяточной кости и рваной раной подвздошной области. В момент ДТП был в застегнутом мотошлеме.

Водитель мотоцикла в течении года к административной ответственности не привлекался. Стаж вождения - с 2007-го года, добавили в ГИБДД.

Второй случай произошел в Корткеросском районе, - сообщает республиканская ГИБДД. В 17:45 водитель 1981-го года рождения, управляя мотоциклом "ИЖ Планета-5", двигался по селу Нившера со стороны местечка Тист в направлении местечка Боровск.

Напротив дома №368 Нившеры он, не справившись с управлением, совершил опрокидывание мотоцикла на проезжей части. Пострадавший получил различные травмы.