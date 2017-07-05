За сутки на дорогах Ухты и Корткеросского района пострадали двое мотоциклистов

5 июля 2017 года, 10:40 | Ухта, Корткеросский
Фото ГИБДД

За сутки на дорогах Коми пострадали двое мотоциклистов. Инциденты зафиксированы в Ухте и Корткеросском районе.

Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции Ухты, 4 июня в 21:13 водитель 1988-го года рождения, управляя мотоциклом "НОNDА", двигался по улице Октябрьской со стороны Оплеснина к Первомайской.

Возле дома №23 по Октябрьской он не справился с управлением, в результате чего двухколесный транспорт опрокинулся на дороге.

Пострадавшего мотоциклиста доставили в больницу с перелом пяточной кости и рваной раной подвздошной области. В момент ДТП был в застегнутом мотошлеме.

Водитель мотоцикла в течении года к административной ответственности не привлекался. Стаж вождения - с 2007-го года, добавили в ГИБДД.

Второй случай произошел в Корткеросском районе, - сообщает республиканская ГИБДД. В 17:45 водитель 1981-го года рождения, управляя мотоциклом "ИЖ Планета-5", двигался по селу Нившера со стороны местечка Тист в направлении местечка Боровск.

Напротив дома №368 Нившеры он, не справившись с управлением, совершил опрокидывание мотоцикла на проезжей части. Пострадавший получил различные травмы.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: транспорт, коми, ДТП, дороги
  Рубрика: Происшествия
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

08:13 05.07.2017
В Емве камень, влетевший в салон авто, покалечил женщину
07:22 05.07.2017
Трое детей пострадали в автомобильной аварии под Сыктывкаром
23:56 04.07.2017
В Коми подорожал 92-ой бензин


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Михаил. Поделюсь опытом, как открыть свое дело. (Ухта)
Артем. Нехватка живого общения, сопровождение на прогулках по городу. (Ухта)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

3 июля

Освобождение Минска, 1944 г.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus