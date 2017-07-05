В Усинске при пожаре из жилого дома по улице Строителей эвакуировались 35 человек

Вчера вечером в Усинске произошел пожар в одной из квартир пятиэтажного панельного жилого дома. Об этом "Комиинформу" сообщили в МЧС по республике.

Вызов на пульт дежурного поступил 4 июля в 20:50. Пожарные подразделения прибыли на улицу Строителей через четыре минуты. К этому моменту из дома самостоятельно эвакуировались 35 жильцов. Горели два балкона.

В тушении были задействованы четыре единицы техники (три автоцистерны и одна автолестница) и 13 человек личного состава пожарной охраны.

Пожар удалось полностью ликвидировать в 22:01 минуту на площади 20 кв. м.

Погибших и пострадавших в инциденте нет. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.