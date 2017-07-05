Трое детей пострадали в автомобильной аварии под Сыктывкаром

Пять человек пострадали в ДТП под Сыктывкаром.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции Сыктывкара, дорожный инцидент произошел 4 июля около 14.35.

Водитель 1988 г.р, управляя Toyota Town Ace, двигался по автодороге Сыктывкар – Троицко-Печорск со стороны с. Визябож в направлении Сыктывкара.

На 19 км он не справился с рулевым управлением, совершил съезд с дороги и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП пострадали пять человек.

Водитель получил травмы головы, резаную рану правого предплечья. Пассажиры - дети 2013, 2015 и 2011 г.р. получили травмы, но госпитализация им не потребовалась. Несовершеннолетние находились в детских удерживающих устройствах.

Еще одна пассажирка - женщина 1984 г.р. - получила травмы головы и рану плеча.

Водитель к административной ответственности за нарушение ПДД в течение года не привлекался. В момент ДТП был трезв.

Водительский стаж - с 2006 года.