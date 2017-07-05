В Сыктывкаре прочтут стихи Владимира Тимина

5 июля 2017 года, 11:00 | Сыктывкар
Фото "Вконтакте"

Республика Коми вспоминает одного из самых выдающихся своих авторов. 2 июля Владимиру Тимину могло бы исполнится 80 лет.

В честь этой даты сегодня в Сыктывкаре пройдет акция "Читаем Владимира Тимина". Она начнется сегодня, 5 июля, в 11 часов дня в Литературном музее И.А.Куратова. Коллеги, родные и просто почитатели таланта автора соберутся вместе, чтобы поделиться воспоминаниями и прочесть стихотворения поэта.

"Это мероприятие мы запланировали еще в прошлом году, очень важно помнить о культурном и литературном наследии края. Подобные акции проходят в музее регулярно, сегодня мы вспоминаем Владимира Тимина, а 18 июля - Ивана Куратова", - рассказала директор музея Диана Холопова.

Ожидается, что памятное мероприятие посетят супруга автора Тамара Тимина и председатель Союза писателей Елена Козлова, которая трудилась вместе с именитым литератором. Они поделятся с собравшимися историями из его жизни. Песни на стихотворения поэта исполнят артисты Театра драмы им. В.Савина Александр Кузнецов и Михаил Поверин. Также посетят встречу юные филологи – участники Летнего университета и ученые из Коми научного центра Уральского отделения РАН.

"В зале музея прозвучат стихи на коми и на русском языках, мы включили и произведения известных российских авторов, чьи тексты перевел Тимин, и те его творения, которые переведены с коми на русский. В финале мероприятия для всех желающих будет доступен свободный микрофон, можно будет выбрать одно из приготовленных стихотворений и прочесть его на публику", - добавила Д.холопова.

Накануне памятный вечер, посвященный В.Тимину прошел и на малой родине автора, в Пажге.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: юбилей, тимин, стихи, поэт, писатель, музей, литература
  Рубрика: Общество
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