Антон Мельников рассказал молодежи Крохаля о патриотизме и малой родине

Во второй день республиканского молодежного образовательного форума "Инноватика: Крохаль 2017" на главной лекционной площадке выступил эксперт Антон Мельников, представивший аудитории свое понимание патриотизма. Также он рассказал о принципах формирования патриотизма на основе любви к малой родине, приведя в пример Усть-Цильму, уроженцем которой он является.

В начале выступления, собравшего большую часть участников "Инноватики", спикер отметил, что патриотизм – это вопрос выживания и существования государства, напомнив историю формирования этого понятия. Термин "патриот" имеет греческое происхождение и означает "любовь к родине; привязанность к месту своего рождения, месту жительства". В России он впервые был применен в XVIII веке в значении "сына Отечества", однако понимание того, что такое патриотизм менялось в разные эпохи и при разных царях.

По мнению Антона Мельникова, у современных людей нет ясного понимания природы патриотизма.

"За несколько столетий, благодаря мощному патриотическому настрою народа, Россия не проиграла ни одной серьезной битвы, которая поставила бы под вопрос ее суверенность. Однако в конце прошлого века мы, столкнувшись с войнами нового типа, потерпели, уверен, что временное, поражение в холодной войне. Одной из самых важных причин этого поражения, по мнению многих экспертов, является утрата патриотизма", - отметил эксперт.

По его убеждению, патриотизм последние четверть века "ржавел на складе нашей истории", и сейчас его возвращение тесно связано с присоединением Крыма к России.

"С легкой руки президента России Владимира Путина понятие патриотизма, казалось бы, отвергнутое в ходе наших прозападных реформ, получило с 2012 года новый импульс к развитию. Ржавчину с этого меча стряхнула Крымская весна", - заявил Антон Мельников.

Патриотизм, по мнению эксперта, начинается с малой родины - места, которое вызывает ностальгические воспоминания, ассоциируется с домом и семьей. Антон Мельников призвал участников активнее заниматься продвижением малой родины, ведь в России "в каждом селе можно создать свою легенду".

Он привел в пример локальные и региональные праздники, которые выходят на уровень страны и обладают потенциалом для развития внутреннего туризма, в частности, Усть-Цилемскую горку, которая проводится 7-12 июля. Позабытый в советские времена праздник был возрожден энтузиастами, и постепенно его стали посещать не только местные жители, но и туристы из других регионов. В 2004 году Усть-Цилемская горка получила статус республиканского праздника. Именно такая работа, по мнению Антона Мельникова, и воспитывает тот самый патриотизм.

Напомним, в этом году седьмой республиканский молодежный образовательный форум "Инноватика: Крохаль 2017" проходит с 3 по 8 июля. Участники на восьми образовательных площадках работают с экспертами и спикерами по направлениям "Ты – предприниматель", "Кадры государственной молодежной политики", "Молодежные медиа", "Волонтерство", "Молодежное самоуправление", "Технопарк", "Патриотизм" и "Творчество".