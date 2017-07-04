Молодежь "Инноватики" узнала секреты контекстной рекламы

4 июля 2017 года, 18:54 | Ухта
Фото предоставлено Минобрнауки РК

4 июля началась основная программа седьмого республиканского образовательного молодежного форума "Инноватика: Крохаль 2017". Форумчане, помимо работы на тематических площадках, участвовали в мастер – классе "Самодисциплина - стратегия победителей: как достигать своих целей, не сливаясь на полпути".

Лекцию "Основы контекстной рекламы – погружение: Яндекс.Директ, Яндекс.Метрика и Google Adwords" прочитала для участников форума московский спикер Дарья Безрукавая, лучший директолог юга России, сертифицированный специалист по Яндекс.Директ, Яндекс.Метрике и Google Adwords.

Кроме того, для молодежи организовали различные тренинговые занятия. Одно из них, например, направлено на осознание своей профессиональной цели, на развитие эффективного взаимодействия с молодежью, на освоение инструментов вовлечения молодежи в новые проекты. Другое связано с "активными" продажами.

Помимо всего прочего вместе со спикерами и гостями форумчане обсудили проблемы сельской молодежи, взаимодействие молодежи с властью, культурное волонтерство и организацию масштабных событий в сфере культуры и еще много всего.

Завершился день ролевой игрой с элементами веревочного курса и консультацией по конвейеру проектов.

Илья Баканов
  Ключевые слова: форум, образование, молодежь, интернет
  Рубрика: Общество
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