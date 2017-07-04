Год добрых дел: Пациентов Сыктывдинской ЦРБ обучили электронной записи на прием к врачу

4 июля 2017 года, 19:21 | Сыктывдинский
Фото пресс-службы Минздрава РК

Сегодня специалисты республиканского Центра информационных технологий провели обучение пользованию порталом "Госуслуги" для пациентов Сыктывдинской центральной районной больницы. С инициативой о проведении мероприятия выступил Минздрав Коми в связи с тем, что многие граждане до сих пор предпочитают записываться на прием к специалистам через регистратуру. При этом во многих учреждениях уже есть возможность записи онлайн.

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На мероприятии сотрудники ЦИТ провели мастер-класс по записи на прием к врачу, ответили на все интересующие вопросы пациентов, а также презентовали слушателям другие возможности портала "Госуслуги".

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Пользователи, имеющие неподтвержденную запись на портале, смогли ее подтвердить, получив полный доступ к государственным услугам онлайн.

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В дальнейшем планируется проведение подобных мероприятий и в других учреждениях здравоохранения региона.

Напомним, в декабре 2016 Сыктывдинская ЦРБ начала работу по пилотному проекту "Вежливая регистратура", который изменил формат записи на прием специалистам с учетом применения новых технологий. Работа по повышению качества и доступности оказания медицинской помощи в районе продолжается, именно поэтому центральная районная больница была выбрана для проведения первого в республике обучения пациентов электронной записи на прием к врачу, сообщает пресс-служба Минздрава РК.

Комиинформ
  Ключевые слова: госуслуги, медицина
  Рубрика: Общество
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