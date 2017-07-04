Земляные работы в Коми оставили ненцев без связи

4 июля 2017 года, 18:25 | Усть-Цилемский
Фото из архива "Комиинформ"

Ненецкий автономный округ на 13 часов остался без интернета и с ограниченной телефонной связью из-за несанкционированных земляных работ в Республике Коми. Об этом сообщает администрация округа.

3 июля в 18:20 в двух километрах от поселка Новый Бор трактор производил раскопку грунта, в процессе чего повредил магистральный волоконно-оптический кабель. Связь была восстановлена лишь 4 июля в 7:40 утра.

Аварийно-восстановительная бригада обслуживающей организации приступила к работам в три часа ночи.Специалисты смонтировали постоянную кабельную вставку длиной 50 метров и услуги связи для Ненецкого автономного округа были полностью восстановлены. Сейчас предстоит выяснить какая именно организация проводила несанкционированные земляные работы.

Магистральный волоконно-оптический кабель, перебитый трактором, обеспечивает абонентов Ненецкого автономного округа услугами интернета, телевидения, а также телефонной связи. После обрыва кабеля в регионе пропал широкополосный доступ к сети Интернет и кабельному телевидению, в определенном объеме сохранилась стационарная телефонная связь. Операторы мобильной связи через несколько часов после аварии временно перешли на резервные спутниковые каналы.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: связь, НАО, коми, авария
  Рубрика: Общество
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