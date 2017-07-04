В пограничном с Коми поселке Нижняя Пёша обнаружено бешенство

4 июля 2017 года, 18:34 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформ"

Администрации районов Республики Коми распространяют сообщение о том, что на территории поселка Нижняя Пёша Ненецкого автономного округа, граничащего с Республикой Коми, зарегистрирован случай возниконовения бшенства у животных, и в очередной раз напоминают владельцам собак и кошек о необходимости привить питомцев против этого вируса.

В поселке Нижняя Пёша введен карантин, который продолжится два месяца, практически до самого конца лета. В условиях карантина на зараженной территории запрещены выставки и продажа животных, а также отлов и вывоз их из зоны карантина.

Проявление бешенства у собак можно определить так: животное выглядит уставшим, у нее наблюдается слюнотечение изо рта, заметен вывалившийся язык, развивается косоглазие и помутнение роговицы. По мере развития заболевания развивается паралич задних конечностей, а затем сердца и дыхательной мускулатуры, отчего животное и погибает. Единственной мерой профилактики бешенства считается вакцинирование, которое проводится каждый год. Стойкий иммунитет вырабатывается примерно после третьей прививки, до этого времени укус бешеного животного может привести к развитию заболевания даже у привитого.

Напомним, с 1 мая 2015 года в республике, согласно ветеринарным правилам, вакцинировать животных против бешенства имеют право только государственные ветеринарные лечебно-профилактические учреждения. Частные ветеринарные клиники и специалисты в области ветеринарии, которые занимаются предпринимательской деятельностью, в силу действующего законодательства не вправе прививать животных от бешенства. В 2016 году Республика Коми получила из федерального бюджета 11 тысяч доз вакцины против бешенства домашних животных на сумму более 270 тысяч рублей. Было привито 12844 животных.

***Вакцинация животных против бешенства проводится бесплатно государственными ветеринарными учреждениями, подведомственными Министерству сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: собаки, прививки, вакцинация, бешенство
  Рубрика: Общество
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