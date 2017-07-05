Фильм удорчан победил в республиканском киноконкурсе "Живи, традиция"

Художественный фильм "Ӧпӧнасей гудӧкасьӧ", снятый Центром социально-культурной деятельности Удорского района, занял первое место в республиканском конкурсе любительских кино-видеофильмов "Живи, традиция". Конкурс состоялся в рамках юбилейных мероприятий "Центра народного творчества и повышения квалификации" Сыктывкара.

В номинации "Лучший фильм о народном традиционном празднике района или села" были представлены семь работ. Члены экспертной комиссии присудили победу удорскому фильму "Ӧпӧнасей гудӧкасьӧ", рассказывающий о традиционном зимнем празднике деревни Ёртом "Ӧпӧнасей лун" ("Афанасьев день").

Над созданием фильма работали оператор Вардан Манукян, автор сценария, режиссёр Нина Прокопьева, ассистенты режиссёра Александр Кашин, Зоя Тимченко. Автором идеи выступила Наталья Жаворонкова.

В съёмках фильма активно участвовали инициативные удорчане – жители села Ёртом, Сёрдла (Шиляево) и творческий коллектив сельского клуба посёлка Солнечный под руководством Татьяны Корноуховой.

Как сообщила в комментарии "Комиинформу" автор идеи фильма Наталья Жаворонкова, праздник "Ӧпӧнасей лун" проводится в деревне Ёртом ежегодно.

"Когда мы получили положение о конкурсе, то решили снять фильм о местных традициях и привлечь к процессу всех местных бабушек, которые являются главными хранительницами коми обычаев и обрядов, - пояснила она. – Этот фильм останется на память следующим поколениям, которые смогут узнать об обычаях своих предков".

По словам собеседницы агентства, по сценарию герои фильма рассказывают о том, как в старые времена варили сур, вызывали домового, изгоняли злых духов. Начинается же фильм с вопроса ребенка, который спрашивает у бабушки, что такое Афанасьев день.