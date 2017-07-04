В отношении директора ООО "Северстрой" возбуждено четвертое уголовное дело

Следственным отделом по г.Сыктывкар СУ СК России по Республике Коми в отношении директора ООО "Северстрой" Игоря Петрова возбуждено четвертое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, фигурант путем обмана похитил 560 тысяч рублей у фирмы-подрядчика и физического лица, с которыми у него были деловые отношения.

Уголовное дело соединено в одном производстве с уголовным делом, по которому руководитель организации подозревается в невыплате заработной платы работникам (ч.2 ст.145.1 УК РФ) и уклонении от уплаты налогов с организации в крупном размере (ч.1 ст.199 УК РФ).

Напомним, по данным следствия, в период с июня по декабрь 2016 года фигурант полностью свыше двух месяцев не выплачивал заработную плату трем работникам организации, в связи с чем перед ним образовалась задолженность на общую сумму более 1,1 миллиона рублей. При этом у подозреваемого была реальная возможность своевременно выплачивать вознаграждение за труд, однако имевшиеся денежные средства расходовались на иные цели.

Кроме того, фигурант уклонился от уплаты в бюджетную систему налога на добавленную стоимость, исчисленного за 2 квартал 2015 года, путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений. В результате в бюджетную систему Российской Федерации не поступило денежных средств на общую сумму более 7 миллионов рублей.

В связи с тем, что, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, подозреваемый совершил мошенничество, следствием было принято решение о его задержании. Ему предъявлено обвинение, и по ходатайству следователя судом в отношении него мера пресечения изменена на заключение под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Еще одно уголовное дело по обвинению руководителя организации в неисполнении обязанностей налогового агента в крупном размере (ч.1 ст.199.1 УК РФ) в июне текущего года направлено в суд для рассмотрения по существу. По данным следствия, в период с января 2014 года по декабрь 2016 года руководитель не исполнил обязанности налогового агента по перечислению в бюджетную систему Российской Федерации исчисленного и удержанного с работников налога на доходы физических лиц на общую сумму более 7,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета РК.