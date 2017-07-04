Слухи о гибели щенков и интинском приюте не подтвердились

В сети Интернет распространился слух о гибели щенков в приюте для бродячих собак города Инта. Пользователи предполагали опасную вирусную инфекцию - энтерит, которая угрожает всем обитателям приюта и рискует распространиться по городу. Однако опасения граждан не подтвердились.

Собственный источник "Комиинформа" рассказал, что именно произошло в приюте. Действительно, на днях несколько взрослых особей были обнаружены мертвыми, у прочих было диагностировано ухудшение самочувствия: собаки становились вялыми, избегали двигательной активности.

Обнаруживший это владелец приюта ИП Константин Симонов сразу же ввел животным антибиотик от энтерита, который, тем не менее, оказался бесполезен, поскольку причина заболевания не была связана с вирусом. Это выяснилось позднее. Ветеринарный врач провел вскрытие мертвого животного с целью диагностики причины его смерти: выяснилось, что животные погибли в результате отравления трупным ядом. Термин "трупный яд" говорит о продуктах разложения биологических тканей. При этом образуется целый ряд высокотоксичных веществ.

Сейчас одна из собак находится в пограничном состоянии, она изолирована в отдельный вольер, двоих отравившихся удалось выходить, их самочувствие стабилизируется. В зоне риска оказались те животные, кого накануне выводили на прогулку. Щенки в инциденте не пострадали - в материале использованы сегодняшние снимки живых щенков.

После заключения ветеринара территория приюта была тщательно обследована и обнаружена причина отравлений - пакет протухшей рыбы. Как сообщает источник, близкий к приюту, эта рыба хранилась ранее в одном из морозильников, тухлой она не была, но выглядела не очень хорошо, поскольку была заморожена уже длительное время. Очевидно, кто-то из волонтеров во время уборки выбросил пакет на территорию, граничащую с зоной выгула, потепление же превратило продукт в отраву. Обнаруженную рыбу сожгли и закопали во избежание новых случаев отравления.

Ветврач прибыла в приют из Ухты, помимо работы с пострадавшими, были простерилизованы 15 здоровых животных, часть из которых уже оправилась после операции.