В Троицко-Печорске полностью заасфальтируют центральную улицу Портовую

В селе Троицко-Печорск этим летом проведут капитальный ремонт центральной улицы Портовая. Об этом "Комиинформу" сообщил руководитель администрации муниципалитета Илья Сидорин.

По его словам, в этом году достаточно большой объем муниципальных средств будет направлен на капитальный ремонт.

"Мы уже подписали соглашение и передали пять миллионов рублей в бюджет городского поселения для проведения работ по асфальтированию улицы Портовой, - пояснил руководитель администрации района. – Аукцион объявлен, завтра последний день подачи заявок. Дорога находится в очень плохом состоянии, в этом году мы рассчитываем полностью привести ее в порядок".

"Этим летом мы также заасфальтируем 1,4 километра дороги, проходящей через поселок Белый Бор, которая была передана из республиканской собственности в районную, - добавил И. Сидорин. – На эти цели из средств дорожного фонда будет направлено чуть более восьми миллионов рублей".

По словам собеседника агентства, муниципалитет придерживается стратегии капитального ремонта улиц, поскольку ямочный неэффективен.