В Сыктывкаре возобновляется движение автобусов в Заречье

С 6 июля возобновится движение автобусов по сыктывкарским маршрутам № 29 и 29а, сообщает пресс-служба мэрии.

В связи с установкой наплавного моста движение автобуса сообщением "Городской автовокзал — МФЦ — м.Заречье" №№ 29,29а возобновится с 6 июля этого года в соответствии с расписанием.