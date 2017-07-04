В Сыктывкаре возобновляется движение автобусов в Заречье

4 июля 2017 года, 17:30 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

С 6 июля возобновится движение автобусов по сыктывкарским маршрутам № 29 и 29а, сообщает пресс-служба мэрии.

В связи с установкой наплавного моста движение автобуса сообщением "Городской автовокзал — МФЦ — м.Заречье" №№ 29,29а возобновится с 6 июля этого года в соответствии с расписанием.

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Комиинформ
  Ключевые слова: автобус, заречье
  Рубрика: Общество
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