В Коми стартовал прием заявок на конкурс "Воспитатели России-2017"

4 июля 2017 года, 17:20 |
Фото из архива "Комиинформа"

В Коми начался прием заявок на конкурс "Воспитатели России-2017". Победители в каждой из номинаций смогут получить по 100 тысяч рублей, за второе место предусмотрен приз в размере 50 тысяч рублей, за третье – 30 тысяч рублей.

Общероссийская общественная организация "Воспитатели России" при поддержке партии "Единая Россия" и федерального партпроекта "Детские сады - детям" объявляет о проведении третьего Всероссийского конкурса "Воспитатели России".

Конкурс проводится в два этапа: региональный - до 31 июля, федеральный - с 1 августа до 3 сентября, по окончании которого определяются победители. Итоги будут подведены не позднее 27 сентября 2017 года.

Победителей и призеров соревнования выберут по следующим номинациям: "Лучший воспитатель образовательной организации", "Лучший молодой воспитатель образовательной организации "молодые профессионалы", "Лучший воспитатель образовательной организации "верность профессии", "Лучший профессионал образовательной организации", "Лучший воспитатель-профессионал образовательной организации "инклюзивное образование", "Лучший воспитатель-профессионал, работающий со здоровьесберегающией образовательной технологией".

Победители конкурса в каждой номинации получают почетные дипломы, денежные призы и ценные подарки. Диплом I степени – 100 000 рублей, диплом II степени – 50 000 рублей, диплом III степени – 30 000 рублей.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте Коми регионального отделения партии "Единая Россия". Заявки необходимо присылать на электронную почту до 24 июля:konkurs_er@mail.ru

Напомним, что в прошлом году экспертный совет лучшим руководителем образовательной организации единогласно признал Валентину Рымарчук, руководителя Центра развития ребёнка – детский сад №89 города Сыктывкара.

III Всероссийский конкурс "Воспитатели России" проводится в целях выявления, поддержки и распространения инновационного опыта воспитателей, педагогических работников и руководителей образовательных организаций, определения успешно работающих воспитателей.

Официальный сайт конкурса - http://vospitateli.org/

Комиинформ
  Ключевые слова: конкурс, воспитатель
  Рубрика: Общество
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