Прокуратура Воркуты в суде защищает права девочки с инвалидностью и онкобольного

4 июля 2017 года, 16:10 | Воркута
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

Прокуратура Воркуты в судебном порядке добивается обеспечения 13-летней девочки-инвалида и онкобольного 53-летнего мужчины жизненно важными лекарствами. Бездействие регионального Минздрава ставит под угрозу их жизнь, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Прокуратура Воркуты обратилась в суд с исками к региональному Минздраву об обеспечении двоих больных воркутинцев жизненно важными лекарственными препаратами, находящимися в ограниченном доступе.

Обращению в суд предшествовали прокурорские проверки. Родители 13-летней девочки сообщили, что ей дважды – в марте 2016-го и мае 2017-го года Воркутинской детской больницей выписывались рецепты на получение иммунодепрессивного препарата "Микофеналат мофетил".

53-летнему мужчине, страдающему онкологическим заболеванием, в мае 2017 года в Воркутинском онкодиспенсере назначен и выписан по рецепту препарат "Темозоломид", обладающий противоопухолевым и иммунодепрессивным действием и необходимый для прохождения курса химиотерапии. Лечебные учреждения, назначившие препараты, своевременно направляли необходимые заявки в Минздрав Коми.

Сами пациенты также обращались в это ведомство с просьбами обеспечить их жизненно важными препаратами, однако до настоящего времени лекарства им не приобретены.

Прокуратура Воркуты обратилась в суд с исками в защиту прав девочки и мужчины, потребовав от Министерства здравоохранения республики обеспечить их необходимыми для прохождения лечения лекарственными средствами.

Учитывая специфику заболеваний обоих воркутинцев, прокуратура заявила перед судом ходатайство при вынесении решения обратить его к немедленному исполнению.

Комиинформ
  Ключевые слова: суд, прокуратура, право, минздрав, медицина, инвалиды, Воркута
  Рубрика: Право
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