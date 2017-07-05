Дети Сысольского района из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили помощь земляков

5 июля 2017 года, 9:28 | Сысольский

Специалисты отделения социальной помощи семье и детям соцзащиты Сысольского района провели благотворительную акцию "Поделись добром", которая была приурочена к Году добрых дел в Республике Коми.

"За время проведения акции 23 ребенка из 14 семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, получили в подарок игрушки, познавательные детские книги и развивающие игры. На эту добрую инициативу сразу же откликнулись жители нашего района. Кроме того, активное участие в мероприятии приняли и сотрудники Центра", - подвели итоги акции в соцзащите района.

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Как рассказали в отделении, учреждением запланировано еще несколько крупных благотворительных мероприятий. Например, акция "Школьный портфель". Сотрудниками Центра будет организован сбор вещей, чтобы осенью дети со всем необходимым для обучения вновь приступили к занятиям. А подарить новогоднее чудо и праздничное настроение ребятам сможет каждый желающий, приняв участие в акции "Дед Мороз", эту акцию в Центре планируют провести ближе к концу года.

Комиинформ
  Ключевые слова: дети, Год добрых дел
  Рубрика: Общество
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