В Коми система реабилитации и восстановительного лечения детей в республике организована в три этапа

Вопрос развития системы медицинской реабилитации в регионе был рассмотрен в ходе заседания Межведомственной комиссии по социальному развитию при Экономическом совете Республики Коми. С докладом на заседании выступила первый заместитель министра здравоохранения Республики Коми Евгения Котова.

По ее словам, в настоящее время система реабилитации и восстановительного лечения детей в республике организована в три этапа. Первый этап медицинской реабилитации осуществляется в острый период заболевания в отделениях реанимации и интенсивной терапии учреждений родовспоможения и детства, второй этап – в условиях специализированных отделений стационаров, третий – в амбулаторно-поликлинических условиях, кабинетах реабилитации центральных районных больниц. Частью третьего этапа реабилитации является и санаторно-курортное лечение.

Республиканская детская клиническая больница (РДКБ) является ведущим учреждением по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям с различной патологией.

"С 2014 года на базе отделения патологии новорожденных больницы развернуто 15 коек для реабилитации. За текущий период 2017 года реабилитацией охвачено 89 детей, в 2016 году – 225. С 2017 года на базе отделений РДКБ дополнительно развернуто 20 реабилитационных коек в психоневрологическом, нейрохирургическом и ортопедическом отделениях. За текущий период 2017 года на этих койках реабилитацией охвачено 105 детей. Медицинская реабилитация детям на амбулаторно-поликлиническом этапе имеет регионализацию с учетом максимального приближения данного вида помощи к месту жительства ребенка, в том числе из отдаленных территорий", - отметила Евгения Котова.

Реабилитация детей с тяжелой патологией проводится на базе Сыктывкарской детской поликлиники № 3 и Ухтинской физиотерапевтической поликлиники. За год получают лечение и реабилитацию более 2 тысяч детей. Реабилитационные мероприятия для детей с заболеваниями, протекающими более благоприятно, оказываются на базе детских поликлиник и консультаций по месту жительства.

Санаторно-курортный этап реабилитации детского населения осуществляется как в республике, так и за ее пределами. На территории региона функционируют два многопрофильных санатория, на базе которых ежегодно получают санаторно-курортное лечение около 4 тысяч детей в возрасте от 2 до 14 лет включительно, в том числе по путевкам "Мать и дитя".

Система реабилитации и восстановительного лечения жителей республики старше 18 лет организована на базе Санатория профилактория "Заполярье", Городской больницы Эжвинского района и Центра восстановительной медицины и реабилитации ветеранов войн и участников боевых действий.

Медицинская реабилитация на первом этапе осуществляется: в острый период течения заболевания или травмы в отделениях реанимации и интенсивной терапии, в отделениях стационаров по профилю основного заболевания, в отделениях поликлиник по профилю основного заболевания. Пациенты из районов, в которых отсутствуют неврологические стационары, госпитализируются в первичные сосудистые центры, расположенные в городах Воркута, Ухта, Печора и выполняющие функции межтерриториальных центров.

На втором этапе медицинской реабилитации – в ранний и поздний восстановительный период заболевания или травмы, в стационарных условиях медицинская реабилитация в Республике Коми оказывается на специализированных койках отделения неврологии Городской больницы Эжвинского района и в отделении медицинской реабилитации Центра восстановительной медицины и реабилитации ветеранов войн и участников боевых действий.

На третьем этапе медицинской реабилитации лечение осуществляется в ранний и поздний реабилитационный периоды, при хроническом течении заболевания, вне обострения, в отделениях (кабинетах) реабилитации, поликлиник, а также выездными бригадами на дому, в отделениях восстановительного лечения поликлиник городов. В сельских и малонаселенных территориях третий этап медицинской реабилитации осуществляется в кабинетах физиотерапии, массажа, ЛФК, механотерапии. Также третий этап медицинской реабилитации осуществляется в санаториях региона.

Кроме того, Евгения Котова отметила, что на сегодняшний день актуальной задачей деятельности системы здравоохранения является внедрение и совершенствование технологий раннего восстановительного лечения и медицинской реабилитации. Концепция развития амбулаторно-поликлинического этапа медицинской реабилитации предполагает организацию таких отделений в городах с дооснащением их реабилитационным оборудованием и развитием элементов медицинской реабилитации на уровне центральных районных больниц с ведением таких пациентов с участием врача реабилитолога межмуниципального центра.

Дальнейшая реализация проводимых мероприятий, а также выполнение запланированных, позволит внедрить новые технологии медицинской реабилитации, увеличить количество охваченных реабилитационными мероприятиями, и в конечном результате приведет к снижению инвалидности и сохранению здоровья населения Республики Коми, сообщает пресс-служба Минздрава РК.