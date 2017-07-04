В Ухте начался ремонт дорог

Дорожная кампания началась в Ухте.

Как сообщает ухтинская мэрия, первыми будут заасфальтированы проблемные участки двух городских проспектов – Ленина и Космонавтов. Работы на последнем идут полным ходом, в этом лично убедились руководители города - руководитель администрации Ухты Магомед Османов, председатель городского Совета Григорий Коненко. Заместитель генерального директора ООО "Темп-Дорстрой" Григорий Саврасов озвучил сроки окончания работ: до 14 июля будут завершены работы на Космонавтов, до 28 – на Ленина.

Представитель ООО "Темп-Дорстрой" также рассказал о некоторых особенностях технологии ремонта дорожного полотна. Технология дорожного ремонта предполагает укладку нескольких слоёв асфальтовой смеси. Последний слой – ЩМА – пока не уложен ни на одном из участков, в настоящий момент осуществляются подготовительные работы. Григорий Саврасов отметил, что приведение дорожного полотна в нормативное состояние происходит в ночное время.

Отвечая на вопросы журналистов городских СМИ, заместитель гендиректора дорожно-строительной организации обратил внимание на проблему воровства отфрезерованной асфальтовой крошки. Дорожники используют её для укрепления обочин и убедительно просят ухтинцев воздержаться от использования дорожного материала в личных целях. В противном случае выявленные факты воровства будут фиксироваться, а информация о них будет передаваться в следственные органы.

Кроме ремонта на главных городских магистралях в 2017 году запланирован также ремонт второстепенных улиц и проездов во дворах. Окончательная схема ремонтных работ на дворовых территориях в настоящее время корректируется и будет опубликована через несколько дней.