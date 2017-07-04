На территории Сыктывкара проходит акция "Безопасные каникулы"

4 июля 2017 года, 16:30 | Сыктывкар
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

Госавтоинспекция Сыктывкара проводит профилактическое мероприятие "Безопасные каникулы!".

Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД столицы Коми, с 3 июля по 13 июля на территории Сыктывкара проводится профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и недопущения аварийности с участием несовершеннолетних на улицах и автодорогах столицы.

За первый месяц летних каникул на дорогах Сыктывкара зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых пять человек получили травмы различной степени тяжести. За аналогичный период прошлого года произошло всего одно ДТП, в котором пострадал один школьник.

Чаще всего дети получают травмы, являясь пешеходами, при этом основной причиной дорожных аварий по неосторожности детей является переход проезжей части вне пешеходного перехода. В летние месяцы также участились дорожные аварии с участием детей- велосипедистов, которые, в большинстве случаев, пересекают проезжую часть дороги по пешеходному переходу не спешившись с велосипеда, что запрещено ПДД РФ.

Во время проведения профилактического мероприятия вблизи образовательных организаций, на базе которых организованы детские площадки дневного пребывания, а также у дошкольных учреждений Сыктывкара в утренние часы будут дежурить дополнительные автоэкипажи ГИБДД. Особое внимание инспекторы уделят выявлению правонарушений, связанных с перевозкой детей в автомобилях, переходом проезжей части несовершеннолетних пешеходов вне пешеходного перехода в зоне его видимости, а также нарушений ПДД РФ юными водителями велосипедов.

Впереди два месяца летних каникулы, поэтому самое время напомнить юным участникам дорожного движения, как вести себя на проезжей части дороги, чтобы каникулы принесли только положительные эмоции. В связи с этим, автоинспекторы г.Сыктывкара посетят оздоровительные площадки, детские лагеря с целью проведения профилактической работы, в ходе которой с ребятами будут рассмотрены типичные дорожные ловушки на передвижных автогородках и мини-улицах.

Комиинформ
  Ключевые слова: Сыктывкар, лето, дороги, дети, ГИБДД, акция
  Рубрика: Общество
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