Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми прекращено уголовное преследование директора ООО "Карьероуправление", подозреваемого в невыплате заработной платы работнику (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По данным следствия, в период с октября 2016 года по январь 2017 года фигурант более двух месяцев не выплачивал заработную плату и другие установленные выплаты подчиненному работнику, в связи с чем перед тем образовалась задолженность на сумму 105 тысяч рублей. Между тем, у руководителя была реальная возможность своевременно выплачивать вознаграждение за труд, однако имевшиеся денежные средства расходовались на иные цели.

В ходе предварительного расследования фигурант полностью погасил образовавшуюся перед работником задолженность.

Согласно ст.76 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.

При таких обстоятельствах уголовное дело в отношении вышеуказанного должностного лица, ранее не судимого, прекращено.