Как будут работать детские сады, поликлиники, точки общепита Сыктывкара без воды 5 июля

Завтра, 5 июля, Сыктывкар останется без воды. "Комиинформ" выяснил, как это отразится на работе организаций, обслуживающих население.

39 из 72 детских садов столицы Коми не будут принимать детей. Это сады № 2, 3, 4, 7, 13, 14, 17, 29, 30, 38, 39, 42, 43, 44, 49, 51, 53, 57, 60, 66, 67, 69, 70, 72, 77, 79, 80, 81, 86, 88, 92, 93, 97, 99, 100, 107, 108, 114, 117.

6 июля детсады работают в обычном режиме.

Функционал поликлиник города будет ограничен. Помимо того, что там не будут работать туалеты, пациентов ожидают ограничения по определенным видам непосредственно медицинских услуг. Например, в Центральной поликлинике не будут доступны некоторые виды обследований. А в поликлинике №3 клинико-диагностическая лаборатория будет работать только в первой половине дня и по срочным случаям.

Что касается больниц, плановые операции откладываются на следующие дни. Срочные проводить будут, необходимый запас воды для этого предусмотрен.

Несколько столовых города, в которые позвонил корреспондент "Комиинформа", продолжат кормить клиентов, но из разовой посуды. Частично будут закрыты пиццерии города. Две из трех точек компании "МПицца" будут функционировать в обычном режиме за счет подвоза воды. В "Додо-Пицце" водой тоже запаслись.

А вот их конкурент по фаст-фуду, "Макдоналдс", на среду закрывается. Как и рестораны "Гранат" и "Бакинский бульвар". Согласно требованиям Роспотребнадзора, рестораны на сутки должны прекратить свою деятельность, так как их статус не позволяет подавать блюда гостям в пластиковых тарелках.

Напомним, отключение холодного водоснабжения в городе Сыктывкаре и селе Выльгорт с 8 часов 5 июля до 8 часов 6 июля будет произведено в связи с проведением плановых ремонтных работ на насосных станциях и водопроводных сетях.

Давление на сетях нормализуется к 12 часам 6 июля.

В районы Орбита (от ул.Громова), в Верхний и Нижний Чов холодная вода будет подаваться с пониженным давлением.

Для тех, кто не успел подготовить запас воды на период отключения, подвоз воды будет осуществлен 5 июля с 9.00 ч. до 21.00 ч. по адресам:

ул.Красных Партизан - Октябрьский пр.;

Октябрьский пр. – ул.Коммунистическая ("Пятерочка"- стоянка);

ул.Коммунистическая д.67 (гостиница Сыктывкар" , на пешеходной дорожке);

ул. Морозова д.149 ( перед Сбербанком)

ул.Школьная - Почтовая (перед магазином "Автолюбитель") с 9-00 до 12-00, с 18-00 до 21-00

ул.З. Космодемьянской д.48 (площадка магазина) с 12-00 до 18-00

с. Выльгорт ул.Д. Каликовой д. 69 - с 9-00 до 12-00, с 18-00 до 21-00

с. Выльгорт ул.Советская – Рабочая - с 12-00 до 18-00.