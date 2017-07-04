В центре столицы Коми нетрезвый водитель "Тойоты Лэнд Крузер" спровоцировал несколько аварий

Сегодня в самом центре Сыктывкара водитель иномарки спровоцировал несколько дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции столицы Коми, инцидент был зафиксирован 4 июля в 10:49 возле отеля "Авалон".

Водитель 1965-го года рождения выезжал на личной "Тойоте Лэнд Крузер" с парковки от гостиничного комплекса. Двигаясь задним ходом, он неосторожно задел два рядом стоящих автомобиля.

Проследовав далее, иномарка столкнулась еще с двумя стоящими на дороге транспортными средствами.

Пострадавших в ДТП нет. В ГИБДД подчеркнули, что у водителя были признаки алкогольного опьянения.