В центре столицы Коми нетрезвый водитель "Тойоты Лэнд Крузер" спровоцировал несколько аварий
4 июля 2017 года, 15:15 | Сыктывкар
Сегодня в самом центре Сыктывкара водитель иномарки спровоцировал несколько дорожно-транспортных происшествий.
Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции столицы Коми, инцидент был зафиксирован 4 июля в 10:49 возле отеля "Авалон".
Водитель 1965-го года рождения выезжал на личной "Тойоте Лэнд Крузер" с парковки от гостиничного комплекса. Двигаясь задним ходом, он неосторожно задел два рядом стоящих автомобиля.
Проследовав далее, иномарка столкнулась еще с двумя стоящими на дороге транспортными средствами.
Пострадавших в ДТП нет. В ГИБДД подчеркнули, что у водителя были признаки алкогольного опьянения.
Ярослава Пархачёва
Рубрика: Происшествия
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