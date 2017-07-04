Нефтяники передали Ижемской школе искусств новые музыкальные инструменты

4 июля 2017 года, 15:40 | Ижемский

В Ижме в рамках праздника "Луд" директору местной детской школы искусств Светлане Красивской вручили новые музыкальные инструменты, приобретенные на средства Благотворительного фонда "ЛУКОЙЛ".

Для учреждения и его филиала в поселке Щельяюр закупили три дорогостоящих концертных баяна. Светлана Красивская поблагодарила нефтяников от имени коллектива школы искусств и ее воспитанников, отметив первостепенную важность приобретения именно концертных инструментов.

Благотворительный фонд (БФ) "ЛУКОЙЛ" регулярно приобретает новые музыкальные инструменты в рамках своей программы поддержки детских школ искусств в регионах деятельности нефтяной компании.

В частности, в этом году подобная помощь оказана музыкальной школе поселка Ярега. В ближайшие дни несколько ученических баянов для самых юных воспитанников будут переданы Усть-Цилемской детской музыкальной школе.

Общая сумма поддержки от благотворительного фонда составила более миллиона рублей.

БФ "ЛУКОЙЛ" создан в 1993 году по инициативе руководства "ЛУКОЙЛа" как основной инструмент для реализации социально-благотворительных программ нефтяной компании в регионах ее деятельности. Фонд, в частности, ежегодно вместе с ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" выступает организатором Конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ".

Комиинформ
  Ключевые слова: Лукойл
  Рубрика: Общество
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