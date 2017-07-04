Сыктывкарское "кольцо" очищено от рекламных конструкций

4 июля 2017 года, 14:00 | Сыктывкар
Фото администрации Сыктывкара

Сыктывкарское "кольцо" очищено от рекламных конструкций.

По информации сыктывкарской мэрии, из запланированных восьми все рекламные объекты в районе монумента Трудовой славы ("кольцо") демонтированы. Последними накануне были убраны конструкции в районе домов №№ 51 и 53 по ул. Октябрьский проспект в рамках реализации графика их демонтажа.

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Эта работа проводится совместно с ГКУ РК "Коми реклама" в рамках исполнения утвержденных Советом города правил размещения рекламы, которые направлены на улучшение пространства городской среды, избавление её от визуального засорения и чрезмерного засилья, особенно в исторической части города, устаревших рекламных конструкций, имеющих неудовлетворительное техническое состояние.

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Работы по ликвидации конструкций проведены силами их владельцев в связи с истечением срока договора и разрешения на их размещение, а также их отсутствием в утвержденной схеме размещения рекламных конструкций.

Всего с середины июня 2017 года в центре города убрано 10 рекламных конструкций, среди которых две арки. Поводом для демонтажа арок послужили изменения, которые были внесены в ГОСТ Р 52044–2003, ставший обязательным к исполнению с 1 марта 2016 года. С этого момента средства наружной рекламы не должны быть размещены над проезжей частью.

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Комиинформ
  Ключевые слова: рекламные конструкции
  Рубрика: Экономика
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