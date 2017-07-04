В Коми привезут святыни из Ташкентской епархии

4 июля 2017 года, 14:12 | Сыктывкар, Ухта, Сосногорск

В Сыктывкар прибудут частицы мощей святых чудотворцев.

Как рассказали "Комиинформу" в Сыктывкарской и Коми-Зырянской епархии, в результате договоренности между архиепископом Питиримом и митрополитом Ташкентским Викентием завтра, 5 июля, в столицу Коми прибудет священный груз - икона с частицами мощей мучеников Киприана и Устиньи и часть десницы святого Луки Войно-Ясенецкого.

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Встретить святыни можно будет в 10.30 в Свято-Стефановском кафедральном соборе Сыктывкара, где они пробудут до 9 июля.

С 10 по 13 июля поклониться мощам можно будет в Свято-Казанском храме в местечке Кочпон. С 14 по 16 июля - в храме преподобного Сергия Радонежского в Верхней Максаковке, с 17 по 20 июля - в Свято-Стефановском храме Ухты, с 21 по 24-го - в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Сосногорске.

24 июля святыни вернутся в Ташкентскую епархию.

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Святитель Лука Войно-Ясенецкий, архиепископ Крымский и Симферопольский - выдающийся хирург, специалист по глазным болезням, автор учебников по гнойной хирургии. В Сыктывкаре много лет существует общество православных врачей его имени.

Мученикам Киприану и Устинье молятся для защиты от колдовства, сглаза и порчи и прочих мистических сил.

Ольга Полина
  Ключевые слова: святыни, православие
  Рубрика: Общество
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