Проект "Нужная полочка" школьников Сосногорска победил сразу в двух номинациях международного фестиваля

Еще один проект сосногорского общественного объединения "Школа волонтеров", работающего при Доме детского творчества, занял первое место на международном фестивале "Детство без границ". Если "Сытый кот" победил в номинации "Экологический марафон", то "Нужную полочку" высочайшим образом оценили сразу в двух номинациях: "Диалог поколений" и "Салют, пионерия".

Суть проекта "Нужная полочка" в том, что, жители Сосногорска, Ухты, а также поселков Шудаяг и Нижний Одес могут оставить продукты для нуждающихся на специальных полках в сетевых продуктовых магазинах.

Проект, стартовавший в объявленный главой Коми Сергеем Гапликовым Год добрых дел, был инициирован и разработан детьми под руководством Галины Бекаревич и Инны Гапоновой. Особенно активно им занимались Лиона Куницина, София Путивская, Дарья Сергиенко, Алексей Мартюшев, Даниил Милехин и Денис Иванча.

"В фестивале мы участвуем ежегодно. Не ожидали такого высокого результата. Я всегда пытаюсь объяснить, что социальный проект - это не социальная программа государства. Это попытка представить свой подход к тому или иному проблемному вопросу, предложить свое решение. У "Нужной полочки" есть как много сторонников, так и критиков. Но для нас очень ценно, что этот проект инициирован детьми, продуман, оформлен ими", - отметила И.Гапонова.