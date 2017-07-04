За полгода в Коми за компенсацией проезда в медучреждения обратились почти 370 беременных женщин из глубинки

4 июля 2017 года, 12:54 |
Фото из архива "Комиинформа"

За полгода в Коми за возмещением расходов на проезд в медучреждения обратились почти 370 беременных женщин из труднодоступных местностей республики.

В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми напомнили, что эта мера соцподдержки введена в республике в 2012 году.По предложению Главы Республики Коми Сергея Гапликова предоставление компенсации продлено до конца 2018 года.

Как пояснили в республиканском Министерстве труда, занятости и социальной защиты, беременные женщины из труднодоступных местностей региона могут воспользоваться правом на возмещение проездных расходов в государственные учреждения здравоохранения республики, которые оказывают медицинскую помощь в период беременности и родов, и обратно. Законодательством такими учреждениями определены Коми республиканский перинатальный центр, Кардиологический диспансер и Ухтинский межтерриториальный родильный дом.

"Расходы возмещаются за проезд в обе стороны - в медорганизацию и обратно. Для получения этой меры соцподдержки нужно обратиться в центр соцзащиты по месту жительства. Понадобятся документ из медицинской организации, в которой женщина получала помощь во время беременности или родов, а также проездные документы с указанием даты и стоимости проезда. Проездные расходы в медучреждение и обратно возмещаются в соответствии с категорией проезда: автомобильным, железнодорожным или речным транспортом. Траты на авиаперелет компенсируются по стоимости эконом класса женщинам из Усть-Цилемского, Удорского или Ижемского районов и только в период распутицы", - рассказали специалисты Минтруда РК.

В ведомстве также отметили, что число поездок в медорганизации не ограничено, а право на возмещение проездных расходов сохраняется в течение года с даты выдачи документа о прохождении консультации или родоразрешения.

По данным республиканского Минтруда, в среднем в год за возмещением расходов на проезд обращаются до тысячи женщин, проживающих в труднодоступных местностей Коми. На сегодня за получением этой меры социальной поддержки обратились 369 беременных женщин. Расходы бюджета Коми на эти цели составили около 1 млн. руб.

*** К труднодоступным местностям Республики Коми относятся 5 районов: Вуктыл, Ижемский, Усть-Цилемский, Удорский и Троицко-Печорский районы.

Комиинформ
  Ключевые слова: проезд, беременные
  Рубрика: Общество
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