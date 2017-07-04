На сыктывкарском полигоне ТБО уничтожено почти 300 килограммов турецких томатов

На сыктывкарском полигоне ТБО сегодня уничтожено почти 300 килограммов турецких томатов. Нелегальную продукцию выявили надзорные органы на одной из овощных баз города.

По информации Управления Россельхознадзора по Коми, 29 июня при проведении мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконного оборота продовольственной продукции на оптово-розничной баз по адресу Чкалова, 50, специалисты обнаружили свежие томаты (292,2 кг) из Турции, принадлежащие ООО "Лантана". К ввозу в Россию такая продукция запрещена.

В этот же день были отобраны пробы для лабораторной экспертизы. Их направили в Коми филиал ФГБУ "ВНИИКР". Исследование показало: в пробе выявлены жизнеспособные и особо опасные гусеницы южноамериканской томатной моли, включенные в Перечень карантинных объектов, утвержденный приказом Минсельхоза России.

Продукцию изъяли и в соответствии с указом президента РФ "О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики", а также требований Федерального закона "О карантине растений" помидоры уничтожили на территории полигона твердых бытовых отходов Сыктывкара с соблюдением карантинных фитосанитарных мер.

Как пояснил "Комиинформу" начальник отдела надзора в области карантина растений Управления россельхознадзора по Коми Кирилл Савин, зараженную санкционную продукцию закопали на необходимый уровень - более 50 сантиметров.

"Это подобие санитарной ямы, где распространение вредителя будет невозможно, - подчеркнул он. - При уничтожении продукции велась непрерывная видеосъемка с составлением актов изъятия и в присутствии двух понятых".