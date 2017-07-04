Коми пришлось заплатить 60-миллионный штраф за бездействие прежних властей

60 млн.рублей штрафов пришлось заплатить Коми за провал программы переселения в 2014 году.

Об этом сообщили "Комиинформу" в Министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми комментируя материал, размещенный на сайте газеты "Известия".

В материале, в частности, говорится, что 46 российских регионов, не выполнивших программу расселения аварийного жилья, обязали вернуть в бюджет 540 млн рублей. Введение денежных штрафов, по оценке ведомства, позволило существенно повысить темпы расселения и сократить количество брака при строительстве. По мнению экспертов, подобные меры воздействия необходимы, особенно в нынешней экономической ситуации. Штрафы, считают они, могли бы быть еще жестче и распространяться также и на глав городских администраций. Так, по словам экс-мэра Воркуты, президента Союза городов Заполярья и Крайнего Севера России Игоря Шпектора, в большей степени за срыв программы должны отвечать не главы субъектов, а мэры.

Больше всего штрафов за невыполнение программы расселения из аварийного жилья было начислено Архангельской области — 84,9 млн рублей. Тверской области пришлось выплатить 67,3 млн рублей, Коми — 61,5 млн рублей, Карелии — 57,8 млн рублей, Ивановской области — 43,2 млн рублей, Забайкальскому краю — 36,8 млн рублей, Томской области — 37,6 млн рублей, Псковской области — 18,3 млн рублей, Вологодской области — 18,8 млн рублей.

Как уточнили "Комиинформу" в Министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми, речь в публикации идет о штрафных санкциях Республике Коми за неисполнение целевых показателей 2014 года. Общая сумма штрафов составила 60,97 миллиона рублей. Возврат средств в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства произведен за счет средств местных бюджетов муниципальных образований.

Неудовлетворительная ситуация с реализацией республиканской программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда начала выправляться с назначением в конце 2015 года врио главы Коми Сергея Гапликова, который принял ряд мер, позволивших значительно улучшить показатели реализации программы. Были введены сетевые графики по каждому строящемуся дому для переселенцев. Стали проводиться еженедельные видеоселекторы, на которых руководители администраций муниципальных образований отчитывались о реализации программы. При этом они персонально отвечали за темпы и качество проводимой работы по переселению. Члены Правительства Коми регулярно выезжали в муниципальные образования для инспектирования хода строительства домов. Службе Республики Коми стройжилтехнадзора было поручено проверять качество домов до их приемки.

В Министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона подчеркнули, что если бы такая работа проводилась в прежние годы (2013-2015), то Коми уже бы завершила реализацию всех этапов программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

На сегодня расселено 110,8 тыс. кв. м. из 152,75 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, что составляет 72,5 процента планового показателя.

Республиканские адресные программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" и "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" на 2013 - 2017 годы были приняты в целях переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.