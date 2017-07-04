Руководство республики выражает соболезнования по поводу кончины Тамары Кузьминых

4 июля 2017 года, 11:46 |

Глава Республики Коми Сергей Гапликов выразил соболезнования в связи с кончиной Тамары Кузьминых.

"Соболезную близким и родным Тамары Гавриловны Кузьминых. Тамара Гавриловна была человеком труда и активным общественником. Работала на благо жителей республики в качестве депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. Её усилиями в республике было организовано крупнейшее правозащитное движение пенсионеров. Светлая память Тамаре Гавриловне", - отметил Сергей Гапликов.

Председатель Государственного Совета Республики Коми Надежда Дорофеева также выразила соболезнования в связи со смертью депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва Тамары Кузьминых.

"Неравнодушная, ответственная, активная, она выступала в защиту прав жителей республики, а особенно пенсионеров и ветеранов. Светлая память о Тамаре Гавриловне навсегда сохранится в наших сердцах", - написала спикер парламента на своей странице.

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва, лидер ветеранского движения Коми Тамара Кузьминых скончалась на 80-м году жизни.

*** Тамара Гавриловна Кузьминых родилась 4 июля 1937 года в с.Сосновка Вятско-Полянского района Кировской области в семье рабочего.

В 1962 году закончила Львовский торгово-экономический институт по специальности "Экономика торговли".

В 1998 году организовала и возглавила Коми республиканское общественное правозащитное движение пенсионеров "За социальную справедливость".

С 2004 по 2008 год - возглавляла созданную на базе общественной организации Коми региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров".

4 декабря 2011 года избрана депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва.

Ветеран труда. Также имела большой опыт педагогической работы. Преподавала специальные предметы: "Общая теория статистики", "Бухгалтерский учёт", "Корреспонденция и делопроизводство", "Экономика торговли".

Комиинформ
  Ключевые слова: смерть, соболезнование
  Рубрика: Общество
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