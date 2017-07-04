Мошенники похитили у жителя Ухты 65 тысяч рублей под предлогом покупки мебели в приложении "Юла".

В дежурную часть ОМВД по городу Ухте обратился мужчина 1959 года рождения. Заявитель рассказал правоохранителям, что подвергся мошенническим действиям со стороны неизвестных ему лиц, похитивших с принадлежащей ему банковской карты 65 тысяч рублей.

Со слов потерпевшего, он посредством мобильного приложения "Юла" выложил объявление о продаже нескольких наименований мебели. Через некоторое время ухтинцу позвонил потенциальный покупатель. Мужчина изъявил желание приобрести спальный гарнитур и сказал, что сразу переведет денежные средства на карту.

Ухтинец озвучил стоимость комплекта в размере 12 тысяч рублей и реквизиты, но деньги на счет не поступали. Тогда он связался с покупателем и сказал, что объявление о продаже снято не будет. Мнимый покупатель заверил ухтинца, что перевод завис, а он попробует перечислить оплату другим способом и попросил продиктовать ему трехзначный код на обороте карты, срок ее действия, а также смс-пароли, поступившие на телефон.

Потерпевший продиктовал всю запрашиваемую информацию, а после получил смс-сообщение о поступлении на счет 80 тысяч рублей. Покупатель сразу же перезвонил заявителю, и, сказав, что ошибся, попросил вернуть ему денежные средства. Добропорядочный ухтинец сразу же перевел на различные счета, продиктованные продавцом, денежные средства в размере 65 тысяч рублей.

Мужчина не сразу понял, что его обманули, он продолжал ждать покупателя, который оплатил, но так и не забрал спальный гарнитур. Позже мужчина отправился в банк, чтобы узнать о накоплениях на депозитном счете, где хранились 80 тысяч рублей. Работники финансовой организации сообщили ему, что вклад на сумму 80 тысяч рублей был ранее закрыт им самим, а все средства были переведены на счет дебетовой карты, с которой в тот же день были сделаны отчисления на неизвестные счета.

Посмотрев даты списаний, мужчина понял, что его обманули мошенники и обратился в полицию. По данному факт возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".

МВД по Республике Коми напоминает, если вам на телефон позвонил неизвестный, не спешите выполнять его просьбы, кем бы он ни представился. Если вы продаете товар посредством сети Интернет, и вам звонит потенциальный покупатель, желающий оплатить покупку по безналичному расчету, не стоит диктовать незнакомцу полную информацию по вашей карте.

Помните для пополнения вашего счета сторонним лицом, достаточно указать только шестнадцатизначный номер карты, ваше имя, отчество, и номер мобильного телефона. Ни в коме случае не сообщайте посторонним людям трехзначный код на оборотной стороне карты и срок ее действия. Пароли, поступающие посредством смс, – также конфиденциальные данные, они созданы для того, чтобы владелец карты подтвердил проводимую операцию, дал банку согласие на ее проведение, подтверждая, что это лично он - держатель карты получили смс-пароль, и все действия по счету совершаются именно им.